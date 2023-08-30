Число зараженных коронавирусом в Башкирии выросло на 22 человек

В Башкирии за сутки увеличилось количество заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии вырос показатель заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки официально было подтверждено еще 22 факта заражения ковидом. Всего с 2020 года было отмечено 370 243 случая инфицирования.

Показатель выздоровления на сегодняшний день составляет 363 697, что на 26 человек, поборовших болезнь, больше, чем было сутками ранее. Смерть закончились 6 102 факта заболевания. Новых летальных исходов в результате заражения не зарегистрировано.

В лечебных учреждениях республики стационарно от COVID-19 лечатся 47 пациентов, в том числе 31 пожилых людей. Амбулаторное лечение проходят 397 человек, из которых 120 — в возрасте 60 лет и старше, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

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