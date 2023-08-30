Поддалась панике и не хотела верить: в Уфе проверившая мошенникам пенсионерка едва не лишилась всех своих сбережений

Пожилая уфимка наотрез отказывалась верить сотрудникам полиции и продолжала разговор с аферистами

В Уфе пожилая местная жительница едва не стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерка получила звонок от неизвестного, который напугал и убедил ее в том, что с банковского счета 80-летней уфимки неизвестные пытаются украсть деньги, но им это не удалось, так как банк поставил «защиту». Чтобы спасти свои сбережения, пенсионерка должна снять накопления и переложить их на другой счет.

Все это время жительницу Уфы держали на связи и придумали ей легенду на случай, если ее буду расспрашивать сотрудники МВД: якобы деньги ей нужны для племянника, который хочет купить квартиру. Жительница Уфы отправилась в банк и сняла 100 тысяч рублей. Все это время сотрудники спрашивали у нее, зачем пенсионерке резко понадобились сбережения, но женщина настойчиво продолжала говорить заготовленную мошенниками речь.

Затем аферисты вызвали жертве такси и сказали ехать к банкомату, расположенному в крупном торговом центре. Там ее сразу приметили полицейские, но им пенсионерка продолжала твердить, что деньги нужны ее племяннику, а затем вовсе сбежала от сотрудников МВД.

Догнавшие ее полицейские час убеждали женщину, что с ней общаются мошенники. Поверила в происходящее пенсионерка уже только в отделении полиции.

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