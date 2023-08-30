Грязевые ванны: жители Башкирии увидели купающегося в большой луже медведя

В Башкирии сняли на видео мишку, «принимающего ванну»

Водные процедуры бурого медведя смогли увидеть жители Башкирии. Они стали свидетелями, как дикое животное увлеченно чистило свои лапы в большой луже между Караиделем и Тастубой. По словам очевидцев, мишка не замечал никого рядом, лишь радостно купался в воде и потягивался.

Напомним, что это не первый случай за последнее время, когда медведь выходят близко к людям. Ранее жители Шакши столкнулись на жилой улице с 1,5-годовалым диким зверем. Косолапый вышел к людям в поисках еды и вальяжно гулял по частному сектору района.

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