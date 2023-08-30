В Башкирии исчезла женщина с потерей памяти

В Башкирии пропала 76-летняя Исмагилова (Валеева) Леда Шафиковна

В Башкирии начались поиски 76-летней пенсионерки Леды Исмагиловой. Об исчезновении пожилой женщины сообщили волонтеры ДПСО «БаРС». По их информации, жительница села Старые Тукмаклы Кушнаренковского района пропала 29 августа.

По словам поисковиков, женщина страдает возможной потерей памяти.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Во что женщина была одета, неизвестно.

Если вам что-либо известно о судьбе пенсионерки, то звоните по номеру 8-937-3-102-112 или 112.

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