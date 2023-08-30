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НовостиПроисшествия30 августа 2023 3:06

Везла ребенка на медосмотр: в Башкирии полицейские задержали пьяную женщину за рулем

В Башкирии задержали пьяную девушку за рулем
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Бдительный житель Дуванского района помог задержать пьяную девушку за рулём авто

Бдительный житель Дуванского района помог задержать пьяную девушку за рулём авто

В селе Месягутово 30-летняя женщина села пьяной за руль. В нетрезвом состоянии ее задержали сотрудники ГИБДД. По информации ведомства, наводку на сельчанку дал бдительный житель Дуванского района.

Как рассказал мужчина, женщина села за руль своей машины в нетрезвом состоянии и взяла с собой двоих пассажиров, один из которых — ребенок. Действую по наводке, правоохранители остановили «Ладу Калину» под управлением сельчанки.

— Освидетельствование 30-летней местной жительницы показало наличие 0.260 мг/л алкоголя. Девушка пояснила, что она вынуждена была сесть за руль, чтобы отвезти ребенка в поликлинику на медосмотр, — рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

В отношении женщины был составлен протокол за вождение в нетрезвом состоянии и нарушении правил перевозки детей.

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