Везла ребенка на медосмотр: в Башкирии полицейские задержали пьяную женщину за рулем

Бдительный житель Дуванского района помог задержать пьяную девушку за рулём авто

В селе Месягутово 30-летняя женщина села пьяной за руль. В нетрезвом состоянии ее задержали сотрудники ГИБДД. По информации ведомства, наводку на сельчанку дал бдительный житель Дуванского района.

Как рассказал мужчина, женщина села за руль своей машины в нетрезвом состоянии и взяла с собой двоих пассажиров, один из которых — ребенок. Действую по наводке, правоохранители остановили «Ладу Калину» под управлением сельчанки.

— Освидетельствование 30-летней местной жительницы показало наличие 0.260 мг/л алкоголя. Девушка пояснила, что она вынуждена была сесть за руль, чтобы отвезти ребенка в поликлинику на медосмотр, — рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

В отношении женщины был составлен протокол за вождение в нетрезвом состоянии и нарушении правил перевозки детей.

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