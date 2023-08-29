Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфу подготовят к отопительному сезону к 15 сентября. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии заявил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

Как утверждает чиновник, инженерные предприятия столицы Башкирии заканчивают подготовку городского хозяйства к работе в осенне-зимний период в соответствии с планами. На данный момент уже отремонтировано более 830 погонных километров тепломагистралей – это 85% от плана. На 84% готовы котельные и на 75% – центральные тепловые пункты. Продолжаются гидравлические испытания.

Согласно графикам завершение работ на некоторых участках произойдет в ноябре, однако, как заверили власти города, это не повлияет на подачу тепла уфимцам.

– На этих объектах смонтированы обводные байпасные линии – по ним и пойдет теплоноситель в дома жителей. После завершения ремонтных работ линии демонтируют, – пояснили в мэрии.

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