Во время отдыха в Египте женщина из Башкирии утонула в море вместе с сыном

Фото: Рустем АХУНОВ

В Египте погибла вместе с сыном женщина из Башкирии. Об этом рассказало издание UFA1.RU.

38-летняя покойная была уроженкой села Старобалтачево. Вместе с мужем и детьми она жила в татарском городе Нижнекамск. Глава семейства отправился на заработки в Египет, и супруга, взяв с собой сыновей девяти, шести и трех, поехала навестить его.

Семья отдыхала на диком пляже, и в какой-то момент отец и старший ребенок стали тонуть. Мужчину спас спортсмен, который оказался поблизости, а на помощь мальчику ринулась его мама. Женщина не смогла спасти сына, и сама начала тонуть, их попытался выручить один из местных жителей, но, к сожалению, и он стал уходить на дно моря. В итоге все трое погибли.

Родственники покойных собирали деньги на перевозку тел на родину и похороны. Церемония прощания прошла 26 августа в родном селе погибшей женщины. Глава Старобалтачевского сельсовета Илгиз Рахимзянов рассказал журналистам, что двое оставшихся сыновей скорее всего пока что останутся в Египте вместе с отцом.

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