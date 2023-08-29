Глава Следком России взял на контроль скандал вокруг башкирского озера Карабалыклы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль скандал вокруг озера Карабалыклы в Абзелиловском районе Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В социальных сетях жители Ташбулатовского сельсовета опубликовали обращение к руководителю СК, в котором сообщили, что должностные лица, возможно, незаконно передали в собственность местному предпринимателю часть северо-западного берега водоема. Граждане попросили проверить законность произошедшего.

Следком Башкирии начал проверку по факту обращения, специалисты устанавливаются все обстоятельства, которые были изложены в обращении. Александр Бастрыкин поручил республикснкого отделения СК Владимиру Архангельскому доложить по доводам заявителей и о ходе процессуальной проверки.

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