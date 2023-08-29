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НовостиОбщество29 августа 2023 15:57

Хабиров выделил без торгов участок под застройку на улице Карла Маркса в Уфе

Площадь участка составляет 31,5 тысячи квадратных метров
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился без проведения торгов предоставить земельный участок под высотную застройку в центре Уфы. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации республики.

Участок на улице Карла Маркса, 63/1 площадью 31 514 квадратных метра предоставили в аренду специализированному застройщику «АСИ-8». Взамен контора взяла на себя несколько обязательств: завершить строительство проблемных объектов в квартале №533 в Ленинском районе, а также передать в собственность республики квартиры в Демском районе, которые в будущем предоставят детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии было поручено обеспечить заключение с застройщиком договора аренды земельного участка.

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