Житель Салавата в алкогольном угаре до смерти избил своего пожилого отца

Фото: Рустем АХУНОВ

35-летний житель башкирского города Салават до смерти избил собственного отца-пенсионера. Подробности происшествия рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Согласно версии правоохранителей, трагедия случилась пять дней назад – 24 августа. Мужчина у себя в квартире, будучи пьяным, поссорился со своим 72-летним отцом. В какой-то момент он принялся избивать пенсионера руками и ногами. Потерпевший выбежал на лестничную площадку, попросил соседей вызвать скорую, рассказав, что его избил сын.

Пожилого мужчину госпитализировали, но, к сожалению, на следующий день он умер. Злоумышленника доставили в отделение полиции, и пока потерпевший еще был жив, он сознался в содеянном. Однако после смерти отца принялся все отрицать.

Следователи предъявили жителю Салават обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас с ним проводят первоначальные следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

– Следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, по изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз, – сообщает СК.

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