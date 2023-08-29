Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 29 августа, из Уфы во Владикавказ запустили дополнительные авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Теперь компания Nordwind Airlines будет осуществлять перелеты до столицы Северной Осетии дважды в неделю: по вторникам в 19:30 и пятницам в 17:45. Время в пути составит три часа.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800, которые способны уместить на своем борту 189 пассажиров.

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