Почти две тысячи человек заразились ротавирусной инфекцией в Башкирии

Роспотребнадзор Башкирии раскрыл данные по заболеваемости ротавирусной инфекцией в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обнародованы данные по заболеваемости ротавирусной инфекцией в Башкирии. Согласно статистике регионального Роспотребнадзора, за первые семь месяцев 2023 года в республике насчитывается почти две тысячи случаев заражения.

- В период с января по июль 2023 года зарегистрировано 1 955 случаев заболевания ротавирусной инфекцией (48,9 на 100 тысяч населения). Среди заболевших 80% - дети, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что уровень инфицирования ротавирусом в Башкирии находится на уровне показателей допандемийного периода.

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