Маршрут возобновит работу в мае следующего года. Фото: пресс-служба «Башавтотранса»

Сезонный маршрут Уфа – Соль-Илецк временно прекращает работу. Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранса». Уточняется, что автобусы, следующие маршрутом №959, перестанут ездить с 4 сентября.

Причиной такого решения называется окончание летнего сезона.

В «Башавтотрансе» заявили, что автобусы вернутся на маршрут уже в 2024 году.

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