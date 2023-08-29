Житель Башкирии получил реальный срок за употребление наркотиков с подростком

Подсудимый признал вину в совершении преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии к семи годам приговорили 25-летнего молодого человека за за склонение несовершеннолетней к потреблению наркотика. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Известно, что в октябре этого года осужденный вместе с подростком были у него дома. Молодой человек предложил попробовать запрещенные вещества и девушка согласилась.

- Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заключили в ведомстве.

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