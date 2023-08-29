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НовостиОбщество29 августа 2023 8:00

Жители Уфы смогут увидеть Суперлуние в телескоп

Уфимцев приглашают понаблюдать за Суперлунием в телескоп
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Полнолуние 31 августа будет не совсем обычным. Это будет самое яркое полнолуние этого года

Полнолуние 31 августа будет не совсем обычным. Это будет самое яркое полнолуние этого года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце августа грядет одно из самых ярких и удивительных астрономических явлений - Суперлуние. Его жители Башкирии смогут наблюдать 31 августа, а уфимцам предоставят возможность увидеть спутник Земли во всей красе с помощью телескопа.

Так, по словам астрономов, в суперполнолуние небесное тело выглядит примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем когда полнолуние совпадает с апогеем, когда Луна максимально удалена от Земли.

Увидеть Луну в телескоп можно будет у площади рядом с уфимским планетарием абсолютно бесплатно. Главное, чтоб с погодой повезло, говорят специалисты.

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