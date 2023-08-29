Жители Уфы смогут увидеть Суперлуние в телескоп

Полнолуние 31 августа будет не совсем обычным. Это будет самое яркое полнолуние этого года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце августа грядет одно из самых ярких и удивительных астрономических явлений - Суперлуние. Его жители Башкирии смогут наблюдать 31 августа, а уфимцам предоставят возможность увидеть спутник Земли во всей красе с помощью телескопа.

Так, по словам астрономов, в суперполнолуние небесное тело выглядит примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем когда полнолуние совпадает с апогеем, когда Луна максимально удалена от Земли.

Увидеть Луну в телескоп можно будет у площади рядом с уфимским планетарием абсолютно бесплатно. Главное, чтоб с погодой повезло, говорят специалисты.

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