В Уфе спасатели пришли на помощь застрявшему котенку

В селе Миловка Уфимского района помощь спасателей понадобилась котенку

Сотрудники УГЗ Уфы спасли котенка. Маленькое животное застряло в ванной в одной из квартир в селе Михайловка Уфимского района.

Любимый питомец забрался под сооружение и не смог выбраться. Хозяева долго старались сами достать животное из-под ванны, однако все попытки оказались тщетными. Тогда они решили обраться за помощью к спасателям.

- Сотрудники службы достали кота и выпустили на волю, - поделились хорошими новостями в УГЗ.

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