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НовостиОбщество29 августа 2023 7:00

В Уфе в ближайшее время не будут включать отопление в домах

Названы условия включения отопления в Уфе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В ближайшее время температура воздуха до отметки +8 градусов и ниже не упадет

В ближайшее время температура воздуха до отметки +8 градусов и ниже не упадет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, при каком условии в домах Уфы появится тепло. Как рассказали в городской администрации, отопление начинают подавать в том случае, если за окном в течение пяти дней подряд температура воздуха не превышает восьми градусов. В ближайшее время таких показателей не предвидится.

Так, по данным сервиса Гисметео, постепенно в столице Башкирии начнет теплеть, а на смену дождям придет солнечная и ясная сентябрьская погода. Уже к воскресенью воздух прогреется до +21 градуса.

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