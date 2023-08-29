В Уфе задержан мужчина с 30 кг наркотиков

В Уфе полицейские перекрыли крупный канал распространения наркотиков. Фото: МВД по РБ

В Уфе задержан наркокурьер. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Как рассказали в ведомстве, на проспекте Салавата Юлаева полицейские задержали мужчину за рулем автомобиля. В салоне машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакет с веществом серого цвета. Проведенное исследование подтвердило, что в нем находилось около 150 граммов амфетамина.

Оказалось, что задержанным является курьер, который распространял наркотики с 2022 года. Мужчина обнаруживал крупные закладки вдоль федеральных трасс, а затем уже фасовал по пакетикам. Во время обыска дома у подозреваемого обнаружены различные вещества в крупном объеме.

- В упаковках находилось более восьми килограммов так называемого экстази, свыше 15 килограммов гашиша, три килограмма мефедрона и емкость с коноплей. Кроме того, оперативники изъяли почти двести граммов мефедрона, около 50 граммов кокаина, а также около трех килограммов гашиша в тайниках на территории нескольких районов республики, - уточнили в МВД.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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