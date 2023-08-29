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НовостиОбщество29 августа 2023 6:00

В Уфе из-за непогоды задержаны десятки авиарейсов

В Уфе из-за непогоды задержали десятки авиарейсов на вылет и прилет
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Сегодня ночью и утром из-за густого тумана и дождя из уфимского аэропорта были отменены десятки авиарейсов

Сегодня ночью и утром из-за густого тумана и дождя из уфимского аэропорта были отменены десятки авиарейсов

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Уфе из-за непогоды задерживаются вылеты и прилеты. В столице Башкирии утром стоял густой туман и лил сильный дождь. Согласно информации онлайн-табло, десятки авиарейсов были задержаны на 3-5 часов.

Известно, что из Уфы вовремя не вылетели, как минимум, 15 самолетов. Пассажиры не смогли вылететь в Турцию, Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Также десяток воздушных судов приземлились не в запланированное время.

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