Роспотребнадзор Башкирии назвал нормы порций в школьных столовых

Нормы порций рассчитываются с учетом возраста ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьная порция завтрака для школьника 7-12 лет должна составлять 500 гр. Об этом рассказала начальник отдела внешних коммуникаций Роспотребнадзора республики Регина Акмалова. По ее словам, нормы рассчитываются согласно возрасту ребенка.

Так, ученик 7-11 класса должен съедать 550 гр еды на завтрак. Обед же для детей 12-18 лет должен весить не менее 800 гр, у школьника 7-12 лет - 700 гр.

Всего за сутки ребенок в возрасте до 12 лет должен потреблять 2350 ккал, для школьников 12 лет и старше норма составляет 2720 ккал.

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