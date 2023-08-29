В Башкирии цена на огурцы выросла на 9,4%

Огурцы и консервы подорожали в Башкирии Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Стало известно, как изменились цены на продукты в Башкирии с 14 по 21 августа. Как рассказали статистики, больше всего за минувшую неделю подорожали огурцы. Рост составил 9,4%. Теперь кило овощей в среднем стоит 68,99 рублей.

Также аналитики заметили, что стоимость овощных детских консерв и охлажденных кур выросла. На прилавках магазинов эти продукты можно найти по 569,22 рублей и 192,67 рублей за килограмм.

В то же время цены на картофель и капусту упали. Снижение составило 12,8% и 11,7% соответственно.

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