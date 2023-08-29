Из горящего жилого дома в Уфе спасли двух человек

Сегодня ночью в одном из многоквартирных домов на улице Юрия Гагарина в Уфе начался пожар

В Уфе загорелся жилой дом на Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, глубокой ночью загорелась одна из квартир. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели, что повреждено домашнее имущество на площади 3 квадратных метра.

Пожарные эвакуировали двоих жильцов из зоны возгорания и потушили огонь. Точная причина пожара будет установлена дознавателем МЧС.

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