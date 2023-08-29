Десятки домов в Уфе останутся без воды

Уфаводоканал опубликовал график плановых отключений воды в домах на этой неделе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МУП «Уфаводоканал» предупредил о грядущих отключениях воды в домах. Коммунальные неудобства коснутся жителей Калининского, Советского, Октябрьского и Ленинского районов города.

- Плановые отключения воды пройдут в период с 28 августа по 3 сентября, - уточнили на предприятии.

Как следует из сообщения, причиной временных ограничений становятся ремонтные работы на водопроводе. Полный список адресов можно посмотреть на сайте «Уфаводоканала».

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