С 2019 года в Башкирии открыли четыре полилингвальные школы

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В Башкирии с 2019 года открыли четыре полилингвальные школы с углубленным изучением родных языков народов республики. Об этом на оперативном правительственном совещании в ЦУРе заявил министр образования и науки региона Айбулат Хажин.

Две полилингвальные школы находятся в Уфе и по одной – в Стерлитамаке и Нефтекамске. В них проходят обучение 5,4 тысячи человек, что в 3,2 раза больше, чем в 2019 году. В грядущем учебном году в эти учреждения в первый класс пойдет 1 091 ребенок.

1 сентября начнут работу две новые школы в Хайбуллинском и Учалинском районах, а также две перепрофилированные в полилингвальные школы после капитального ремонта в Мишкинском районе и Сибае.

– В этом году откроют и полилингвальные классы. В частности, они будут работать в Баймакском лицее-интернате, средней школе села Новые Татышлы и средней школе № 2 села Бижбуляк. В планах на 2024 год – завершить строительство школы в микрорайоне «Восточный-1» села Аскарово Абзелиловского района, – заявил глава регионального Минобра.

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