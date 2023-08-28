«Надо уничтожать это все»: Хабиров поручил устраивать в Башкирии облавы на точки незаконной продажи алкоголя

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой поручил устраивать облавы на точки незаконной продажи алкоголя.

– Провели встречи с главами сельских поселений. Я им всегда задавал вопрос: «Как обстоит ситуация с продажей паленого алкоголя незаконного в ваших населенных пунктах?» Они говорят, ситуация, в принципе, ровная, но нет-нет, появляются продажи. Мы договаривались, что с правоохранителями проведем эту работу. Мы неожиданно устроим самые настоящие облавы в этих местах. Эта работа требует постоянного напряжения усилий. Потому что как только мы сбавляем обороты, продавцы залазят. Это бизнес прибыльный, видимо, и они залазят к нам, поэтому надо уничтожать это все, – заявил руководитель региона.

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