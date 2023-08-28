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НовостиПроисшествия28 августа 2023 17:53

В башкирском селе Зубово загорелся садовый дом

В Башкирии в СНТ «Тихие зори» сгорел дом
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня вечером, 28 августа, в Уфимском районе Башкирии загорелся дом. О происшествии рассказала пресс-служба республиканского отделения МЧС.

Инцидент произошел на улице Тихая в садовом товариществе «Тихие зори» села Зубово. На место были направлены силы и средства МЧС, пожарной части Чесноковка и сотрудники других экстренных служб. По прибытии специалисты обнаружили кирпичный дом с мансардным этажом.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Распространение пламени было предотвращено. В результате случившегося никто не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС.

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