Мэрия Уфы предлагает убрать с проспекта Октября маршрут №39

Управление транспорта и связи мэрии Уфы просит горожан проголосовать «за» или «против» изменения схемы движения автобусного маршрута №39, который следует от торгово-сервисного комплекса «Пушкинский» до оздоровительного комплекса «Сипайловский».

Предлагаемый властями столицы Башкирии маршрут минует проспект Октября с остановки «Шафиева» до «Аграрного университета». Тем самым, как считают чиновники, будет удовлетворена потребность граждан по улице Комсомольская, а также сократит время пути пассажиров, которые едут с конечных пунктов.

Опрос завершится через три дня – 31 августа. Его можно пройти здесь.

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