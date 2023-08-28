Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП в Нуримановском районе, в котором погибли водитель грузовика и его ребенок

Фото: МЧС Башкирии

Прокуратура Башкирии взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП в Нуримановском районе, в котором погибли водитель грузовика и его ребенок. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Трагедия случилась сегодня, 28 августа, на 82 километре дороги Уфа – Иглино – Красная горка – Павловка недалеко от деревни Чандар. Сотрудники дорожной полиции предполагают, что 37-летний водитель грузовика Shacman не справился управлением, из-за чего автомобиль перевернулся. В результате шофер и его семилетний пассажир получили тяжелейшие травмы, оба, к сожалению, скончались.

На месте ЧП в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Кроме того, на место аварии выехали сотрудники ГИБДД и эксперт-автотехник Экспертно-криминалистического центра МВД.

– Для координации действий спецслужб на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Нуримановского района Фаиль Исмагилов. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств, а также принятие процессуального решения, – заявила прокуратура.

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