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НовостиОбщество28 августа 2023 12:51

1 сентября в Башкирии запретят продажу алкоголя

Это связано с празднованием Дня знаний
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Башкирии 1 сентября в магазинах запретят продажу алкоголя. Об этом рассказала пресс-служба Министерства торговли и услуг республики.

Как пояснили власти, ограничение введено для обеспечения общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний. Запрет касается всех магазинов, кроме точек общественного питания.

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