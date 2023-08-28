1 сентября в Башкирии запретят продажу алкоголя

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Башкирии 1 сентября в магазинах запретят продажу алкоголя. Об этом рассказала пресс-служба Министерства торговли и услуг республики.

Как пояснили власти, ограничение введено для обеспечения общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний. Запрет касается всех магазинов, кроме точек общественного питания.

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