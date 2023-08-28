В Башкирии 29 августа ожидаются сильные дожди и холода до +3°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 29 августа, в Башкирии ожидаются сильные осадки и холода. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Жителями республики следует ожидать облачную погоду. Метеорологи прогнозируют кратковременные дожди, днем на востоке Башкирии – сильные. Будет северный ветер до 8-13 метров в секунду, днем в некоторых районах – порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью +3,+8°, днем потеплеет до +11,+16°.

На некоторых участках автодорог из-за осадков и туманов видимость ухудшится до 500 и менее метров.

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