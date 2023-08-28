Молодой уфимец лишился денег после того, как воспользовался интим-услугой

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

19-летний житель Уфы лишился крупной суммы денег после оказанной ему интим-услуги. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

Молодой человек нашел в интернете объявление об оказании интим-услуг. Он сделал заказ, который был благополучно исполнен. Однако спустя время ему позвонил некто, представившийся руководителем салона. Незнакомец поведал, что в программе заказов из-за уфимца случился сбой, и убедил парня перевести около 50 тысяч рублей.

По факту случившееся было возбуждено уголовное дело.

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