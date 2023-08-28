Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 29 августа, в Уфе перекроют улицы Пушкина и Советская. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

С 08:00 до 13:00 в связи с мероприятиями по случаю празднования столетия со дня образования патрульно-постовой службы полиции будет перекрыто движение на участке от улицы Цюрупы до Ленина на Пушкина, а также от Заки Валиди до Октябрьской революции на Советской.

Минтранс просит жителей и гостей столицы республики с пониманием отнестись к ограничениям и рекомендует заранее планировать свой маршрут.

– Будьте внимательны на дорогах! Соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте допустимую скорость. Берегите себя и своих близких! – призвали в ведомстве.

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