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НовостиОбщество28 августа 2023 10:00

В Башкирии аграрии собрали более двух млн тонн зерна

В Башкирии собрано 2,25 миллиона тонн зерна
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Аграрии 32 районов приступили к активной уборке рапса, горчицы и льна

Аграрии 32 районов приступили к активной уборке рапса, горчицы и льна

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Башкирии продолжается уборка урожая. О ходе кампании рассказал заместитель премьер-министра правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. По его словам, сейчас аграрии республики работают в напряженном режиме.

- Зерновые и зернобобовые культуры уже скошены на площади более 1 млн 160 тыс. га, что составляет 68% плана, - заявил он.

Министр добавил, что валовой сбор составил 2 млн 250 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность, по его словам, составила 19,6 ц/га.

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