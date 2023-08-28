В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды

На отдельных участках дорог ухудшение видимости в дожде, тумане 500 метров и менее Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии ухудшатся погодные условия. По сообщению МЧС республики, в регионе ожидается сильный ливень и порывистый ветер. Особенно опасная обстановка будет складываться на востоке Башкирии.

- 29 августа в восточных районах ожидаются сильные дожди и порывистый ветер до 20 м/с, - говорится в штормовом предупреждении.

Также уточняется, что на дорогах будет складываться неблагоприятная обстановка: в туман и дождь видимость снизится до 500 метров и менее.

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