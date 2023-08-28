В Башкирии цена на гречку упала на 28%

В Башкирии снизились цены на ряд продуктов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, какой продукт подешевел сильнее всего с начала 2023 года в Башкирии. Согласно аналитике Росстата, цена на гречневую крупу на прилавках магазинов снизилась на 28%, или на 20,46 рублей. Теперь кило гречки можно купить за чуть более 52 рубля.

Также значительно подешевела пшенка. Средняя стоимость килограмма снизилась на 13,2% и составляет 39,04 рубля.

Тройку лидеров-продуктов, которые сильнее всего потеряли в цене, замыкают куриные яйца. Десяток с начала года подешевел на девять процентов. Теперь яйца можно купить за 65,82 рублей.

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