Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика28 августа 2023 8:32

В Башкирии цена на гречку упала на 28%

Названы три продукта, подешевевших сильнее всего в Башкирии с января этого года
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии снизились цены на ряд продуктов

В Башкирии снизились цены на ряд продуктов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, какой продукт подешевел сильнее всего с начала 2023 года в Башкирии. Согласно аналитике Росстата, цена на гречневую крупу на прилавках магазинов снизилась на 28%, или на 20,46 рублей. Теперь кило гречки можно купить за чуть более 52 рубля.

Также значительно подешевела пшенка. Средняя стоимость килограмма снизилась на 13,2% и составляет 39,04 рубля.

Тройку лидеров-продуктов, которые сильнее всего потеряли в цене, замыкают куриные яйца. Десяток с начала года подешевел на девять процентов. Теперь яйца можно купить за 65,82 рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.