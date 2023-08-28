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НовостиОбщество28 августа 2023 7:57

Хабиров поручил главам муниципалитетов провести санитарную уборку перед зимой

Глава Башкирии дал задание провести большую уборку в районах и городах
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам городов и районов республики организовать на своих территориях санитарную уборку перед зимой. Соответствующее задание он дал на оперативном совещании в местном правительстве 28 августа.

– Мобилизуйте, пожалуйста, главы муниципалитетов: перед зимой такую санитарную уборку надо сделать: где-то стрижка [деревьев и кустов], где-то убрать мусор текущий, – сказал руководитель региона, обращаясь к вице-премьеру Алану Марзаеву. – В целом я бы хотел глав поблагодарить. Они встроились в нашу общую волну сильной поддержки общественного порядка на территории городов и сел.

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