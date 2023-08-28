Спасший человека боец СВО из Башкирии награжден орденом генерала Шаймуратова

Награду бойцу Радий Хабиров вручил в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил 21-летнего участника СВО Ильдариса Х. за спасение человека из пожара. Орден генерала Шаймуратова молодому человеку вручили во время оперативного совещания правительства в ЦУРе.

Напомним, боец приехал на родину в краткосрочный отпуск в Балтачевский район. Молодой человек увидел, как загорелся соседский дом и бросился на помощь. Ильдарис услышал, как кто-то кричит внутри задымленного здания. Он взял топор, разбил стекло на окне и увидел, что на полу лежит мужчина, который не мог сам выбраться из огня. Боец схватил соседа и вытащил его на улицу через оконный проем.

По словам Ильдариса, случившееся для него не героизм, а долг, который он выполнял. Он уверен, что на его месте так поступил бы любой.

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