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НовостиПроисшествия28 августа 2023 7:31

Из-за технического сбоя самолет Москва — Уфа был вынужден прервать взлет

Направляющийся из Москвы в Уфу самолет был вынужден прервать взлет
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Командир воздушного судна принял решение прервать взлет

Командир воздушного судна принял решение прервать взлет

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Самолет, летевший 28 августа из Москвы в Уфу, прервал взлет. Об этом сообщает ТГ-канал Аviaincident. По имеющейся информации, во время набора высоты появилась техническая неисправность.

- В 00:57 во время выполнения взлета экипаж доложил об индикации открытой двери, - сообщает издание.

Капитан воздушного судна принял решение прекратить полет. Известно, что самолет принадлежит авиакомпании «Победа».

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