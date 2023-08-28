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НовостиПроисшествия28 августа 2023 7:02

Экс-мэра Межгорья Вячеслава Калугина суд Башкирии отправил под домашний арест

В Башкирии суд отправил мэра Межгорья Вячеслава Калугина под домашний арест
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Следствие ходатайствовало о продлении срока заключения под стражу. Фото: прокуратура РБ

Следствие ходатайствовало о продлении срока заключения под стражу. Фото: прокуратура РБ

Бывший мэр Межгорья Вячеслав Калугин отправлен под домашний арест на два месяца. Такое решение принял Белорецкий райсуд.

Напомним, чиновника обвиняют в хищении 1,3 млн рублей. По версии следствия, Калугин их выписывал себе под видом премий.

Ранее экс-мэра заключили под стражу на два месяца, однако мера пресечения была изменена, передает «РБК – Уфа» со ссылкой на адвоката.

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