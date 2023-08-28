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НовостиОбщество28 августа 2023 6:05

Умер олимпийский чемпион по фехтованию из Башкирии Анвар Ибрагимов

На 58-м году жизни скончался олимпийский чемпион по фехтованию из Башкирии Анвар Ибрагимов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Не стало первого олимпийского чемпиона по фехтованию из Башкортостана Анвара Ибрагимова

Не стало первого олимпийского чемпиона по фехтованию из Башкортостана Анвара Ибрагимова

Олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов умер в возрасте 57 лет. О кончине спортсмена сообщает пресс-служба минспорта Башкирии.

Рапирист завоевал золото в Сеуле в 1988 году. В 2004 году его воспитанники Ганеев Реналь и Насибуллин Руслан стали бронзовыми призерами Олимпийских Игр в Афинах.

Причины смерти титулованного спортсмена не раскрываются. В ведомстве принесли соболезнования семье Анвара Ибрагимова и выразили слова поддержки.

- Коллектив Министерства спорта Республики Башкортостан выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким Анвара Камилевича. Искренне разделяем скорбь и горечь невосполнимой утраты с родственниками и близкими, - говорится в сообщении министерства.

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