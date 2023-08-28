Умер олимпийский чемпион по фехтованию из Башкирии Анвар Ибрагимов

Не стало первого олимпийского чемпиона по фехтованию из Башкортостана Анвара Ибрагимова

Олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов умер в возрасте 57 лет. О кончине спортсмена сообщает пресс-служба минспорта Башкирии.

Рапирист завоевал золото в Сеуле в 1988 году. В 2004 году его воспитанники Ганеев Реналь и Насибуллин Руслан стали бронзовыми призерами Олимпийских Игр в Афинах.

Причины смерти титулованного спортсмена не раскрываются. В ведомстве принесли соболезнования семье Анвара Ибрагимова и выразили слова поддержки.

- Коллектив Министерства спорта Республики Башкортостан выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким Анвара Камилевича. Искренне разделяем скорбь и горечь невосполнимой утраты с родственниками и близкими, - говорится в сообщении министерства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.