Извинялся и просил не говорить супруге: в Уфе мужчина изнасиловал спящую подругу жены

В Уфе отец и муж подозревается в изнасиловании подруги жены Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе мать и жена оказалась в отделении реанимации. Женщина получила травмы, характерные для падения с высоты.

Как сообщает ТГ-канал Mash Batash, в день трагедии уфимка и ее супруг принимали у себя в гостях подругу женщины. После застолья, ближе к утру, все легли по кроватям, а хозяйка квартиры ушла в магазин. В это время ее муж стал домогаться гостьи. От испуга женщина проснулась.

Муж подруги умолял свою жертву не рассказывать ничего жене и просил прощения, однако супруга в это время пришла домой и все узнала. Через некоторое время ее нашли под окнами жилого дома. Она получила тяжелые травмы.

Инцидент «КП-Уфа» прокомментировали в Следственном комитете Башкирии. Ведомство возбудило уголовное дело по двум статьям: об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Мужчина был задержан. Ему предъявили обвинение. По ходатайству следователя его заключили под стражу.

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