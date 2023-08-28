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НовостиОбщество28 августа 2023 5:00

Почетный караул выставят у памятника генералу Шаймуратову в Уфе

В Уфе у памятника генералу Шаймуратову выставят почетный караул
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Хабиров выставил караул возле памятника генералу Шаймуратову в Уфе. Фото со страницы главы Башкирии

Хабиров выставил караул возле памятника генералу Шаймуратову в Уфе. Фото со страницы главы Башкирии

Раз в неделю в Уфе у памятника генералу Шаймуратову будут выставлять почетный караул. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что время караула будет меняться от сезона к сезону.

- По субботам летом часовые будут нести вахту памяти с 19:00 до 21:00, а зимой с 12:00 до 13:30, - рассказал Хабиров.

По словам главы региона, Советская площадь после обновления стала центром притяжения горожан, а также важной площадкой для крупных мероприятий.

- Здесь проходят культурные форумы, концерты, здесь играют дети. И конечно, она остаётся главным местом, где мы отдаём дань уважения всем защитникам Отечества, - поделился своими мыслями Радий Хабиров.

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