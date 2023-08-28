Два человека пострадали в столкновении фур на трассе в Башкирии

На трассе в Туймазинского районе, возле села Серафимовский накануне вечером столкнулись Mercedes-Benz и автомобиль Scania. Фото: госкомитет РБ по ЧС

Около села Серафимовский Туймазинского района Башкирии произошла авария с участием двух фур — «Mercedes-Benz» и «Scania». Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

По уточненным данным, один из большегрузов вылетел в кювет из-за удара. Известно, что оба водителя пострадали.

— 61-летнего мужчину из «Mercedes-Benz» из вытащили очевидцы. Водитель «Scania» оказался зажат в искореженном авто, — уточнили в госкомитете.

Мужчину извлекли спасатели и передали пострадавшего врачам.

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