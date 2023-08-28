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НовостиПроисшествия28 августа 2023 4:00

Жительница Уфы взяла три кредита и отдала мошенникам более шести млн рублей

Пенсионерка из Уфы влезла в долги, поверив мошенникам, которым отдала более шести млн рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
66-летняя уфимка поверила аферистам и взяла три кредита более чем на два миллиона рублей

66-летняя уфимка поверила аферистам и взяла три кредита более чем на два миллиона рублей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Уфе 66-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Женщина влезла в многомиллионные долги, поверив аферистам.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, злоумышленники держали связь с уфимкой несколько дней. Все это время они выманивали у нее деньги, которые она отправляла через банкоматы. Некоторую сумму она взяла в кредит, уточнили в ведомстве. Всего ущерб от действий мошенников составил более шести млн рублей.

- Всего женщина перевела деньги мошенникам более 20 раз через разные банкоматы, - добавили в МВД.

Всего за сутки жители Башкирии перевели мошенникам почти 15 млн рублей.

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