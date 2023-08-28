На Башкирию 28 августа обрушатся сильные дожди

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Башкирии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии испортится погода. Об этом предупредили в МЧС республики. По информации ведомства, в регионе 28 августа ожидаются опасные природные явления.

- Прольется сильный дождь. Будьте внимательны и осторожны, - обратились в министерстве к жителям Башкирии.

Кроме обильных осадков в республике прогнозируется ухудшение видимости на дорогах до одного км, а также сильный ветер, скорость которого будет достигать 10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, днем столбик термометра покажет максимум +15 градусов.

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