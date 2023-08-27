Метеорологи сообщили, когда в Башкирию вернется тепло

После дождливого начала осени в Башкирии установится солнечная и теплая погода

В Башкирии в ближайшую неделю ожидается пасмурная и дождливая погода. Метеорологи сообщают о холодных ночах, когда температура воздуха не будет подниматься выше +15 градусов Цельсия.

По данным сервиса Gismeteo, в Башкирии с последних дней лета и до 6 сентября включительно прогнозируется облачная погода и кратковременные дожди. Днем столбики термометров будут показывать в среднем до +19 градусов, а самым теплым станет предстоящее воскресенье, 3 сентября – в этот день воздух прогреется до +28 градусов Цельсия.

Тепло в Башкирию вернется уже через неделю: с 7 сентября в республике установится солнечная и теплая погода со средней температурой воздуха днем до +24 и +13 в ночное время суток.