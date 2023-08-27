Премьеру первого башкирского мультфильма «Северные амуры» перенесли на год

Фото: скриншот трейлера анимационного фильма «Северные амуры»

Сегодня, 27 августа, глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал выход первого полнометражного анимационного фильма, снятого в республике. Речь идет о мультфильме производства киностудии «Башкортостан» и студией «Муха» «Северные амуры».

В своих социальных сетях руководитель региона заявил, что первыми «Северных амуров» увидят жители Башкирии – в кинотеатрах республики можно посмотреть фильм с 31 августа 2023 года. С 12 октября его начнут показывать по всей стране.

Таким образом премьера была отложена на год – изначально анимационный фильм должны были показать 11 октября 2022 года. На производство мультфильма из региональной казны выделяли в 2021 году 47 млн рублей.

- Это первый мультфильм, созданный в Башкортостане, который будет идти по всей стране. Параллельно его озвучили на двух языках — русском и башкирском, поэтому зрители смогут выбрать, на каком его посмотреть, - рассказал о «Северных амурах» у себя в соцсетях Радий Хабиров.

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