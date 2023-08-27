Уфимский школьник совершил опасный прыжок с крыши на крышу

В Уфе заметили школьника, прыгающего по крышам девятиэтажек

В Уфе заметили школьника, прыгающего по крышам девятиэтажек в Сипайлово.

Телеканал UTV в своем телеграм-канале опубликовал видео от своего подписчика, где видно, как школьник прыгает с крыши девятиэтажки на соседний дом. Инцидент произошел в уфимском микрорайоне Сипайлово, сегодня днем, 27 августа.

На кадрах видно, как школьник перепрыгивает с одной крыши на другую. Расстояние между двумя соседними девятиэтажки всего около метра. По словам автора видеоролика, местные жители пытались поймать парня около подъезда и провести профилактическую беседу. К сожалению, молодой человек смог убежать.

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