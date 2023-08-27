Сильный ветер и дожди: погода в Башкирии на понедельник, 28 августа

В Уфе и Башкирии установится прохладная и дождливая погода

В предстоящий понедельник, 28 августа, по Уфе и Башкирии прогнозируются облачная погода и дожди.

По данным Башгидрометцентра в понедельник, 28 августа, в Башкирии ожидается облачная погода, дождь, ночью местами до сильного. Прогнозируется также усиление ветра до 10 метров в секунду. Ветер северо-западного и западного направления.

В МЧС по Башкирии предупреждают об ухудшении видимости в дожде до 1-2 километров. Температура воздуха ночью составит +4,+9°, днем +10,+15°.

По данным сервиса Gismeteo, характер погоды не изменится и во вторник, 29 августа. В этот день прогнозируются дожди и усиление ветра до 10-12 метров в секунду.

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