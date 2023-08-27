Жители уфимской Максимовки сами обустраивают площадку для праздников

На площадке для праздников будет сцена с необходимой аппаратурой. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Жители уфимской Максимовки обустраивают площадку для проведения праздников. Работа ведется с апреля этого года в рамках проекта «Место для праздника».

Как отметили в пресс-службе уфимской мэрии, финансируется стройка при участии гранта главы администрации города. Сквер, где будет располагаться сцена, жители Максимовки начали благоустраивать еще в 2021 году.

Как пояснили в городской администрации, стройку ведут сами жители микрорайона. По завершении всех работ на новой площадке пройдет День Максимовки.

По данным городских властей, в микрорайоне Максимовка проживает более 10 тысяч человек.

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